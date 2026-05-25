На территории Белого дома стартовало строительство арены к турниру UFC

На территории Белого дома началось строительство арены для турнира UFC На территории Белого дома стартовало строительство арены к турниру UFC

Москва25 мая Вести.На территории Белого дома началось строительство арены для турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Подготовка к мероприятию ведется на Южной лужайке резиденции президента США, передает РИА Новости.

Турнир состоится 14 июня и будет приурочен к 250-летию США. В этот же день американскому лидеру Дональду Трампу исполнится 80 лет.

Глава Белого дома заявил, что мероприятие UFC на территории президентской резиденции станет крупнейшим. Для зрителей также планируют установить большие экраны на прилегающих улицах. По оценке Трампа, поединки смогут посмотреть десятки тысяч человек.

Главным событием вечера станет бой за титул UFC в легком весе между действующим чемпионом от Испании Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи.