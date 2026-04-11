Трамп заявил о намерении построить триумфальную арку в Вашингтоне

Москва11 апр Вести.В Вашингтоне будет построена крупнейшая триумфальная арка в мире, анонсировал президент США Дональд Трамп.

Он уточнил, что рассмотрением проекта арки займется комиссия по изящным искусствам.

Моя администрация представила проект создания самой большой и красивой триумфальной арки в мире написал он в соцсети Truth Social

Ранее сообщалось, что Трамп выбрал проект строительства Триумфальной арки в Вашингтоне высотой 250 футов (76,2 метра). Глава Белого дома отверг проекты с высотой монумента в 165 (около 50,3 метра) и 123 (37,5 метра) футов. Трамп объявил, что Триумфальная арка будет посвящена 250-летию США.

Также Трамп планирует провести масштабную реконструкцию Белого дома и построить огромный бальный зал.