Москва11 апр Вести.Кажущаяся, на первый взгляд, непоследовательность в действиях президента США Дональда Трампа на самом деле выражает его четкое стремление стать президентом всего земного шара. Такое мнение политолог-публицист Юрий Светов высказал в интервью ИС "Вести".

С действиями Трампа на посту президента США необходимо будет считаться еще три года, нравится это кому-либо или нет, подчеркнул эксперт.

Трамп, он ведет себя так, как он ведет, и с этим надо считаться, это надо учитывать и понимать, что он еще три года будет президентом Соединенных Штатов. И нам придется с ним в самых разных ситуациях сталкиваться. И то, что кажется непоследовательностью, оно на самом деле четко выражает его последовательность – он хочет командовать миром, он ощущает внутренне себя президентом земного шара сказал Светов

Ранее президент Трамп анонсировал строительство крупнейшей в мире триумфальной арки в Вашингтоне. Рассмотрением проекта займется комиссия по изящным искусствам.