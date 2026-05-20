Трамп: возможно, я буду у власти и в 2032 году

Трамп допустил, что станет президентом в третий раз Трамп: возможно, я буду у власти и в 2032 году

Москва20 мая Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп допустил, что останется на третий президентский срок. Об этом он заявил во время выступления перед выпускниками Академии Береговой охраны США.

Трамп стал президентом во второй раз в январе 2025 года и будет находиться у власти до 20 января 2029-го. В ходе своей речи он отметил, что, предположительно, может задержаться.

Я буду у власти в 2028 году. Возможно, я буду здесь и в 2032 году. Не знаю. Может быть, и буду сказал Трамп

Согласно 22 поправке к Конституции США, никто не может быть избран на должность президента более чем два раза. При этом Трамп неоднократно допускал возможность переизбрания на третий срок.