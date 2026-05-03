Москва3 мая Вести.Основная геополитическая цель президента США Дональда Трампа связана с Европой. Такое мнение выразил в интервью ИС "Вести" специалист по теории управления, политико-экономический аналитик Кямиль Аскерханов.

По его словам, продолжение противостояния Нового и Старого Света стало очевидным после визита короля Карла III в США, приуроченного к 250-летию независимости Штатов от Великобритании.

Основная цель - это Европа. И тут нужно обязательно указать на визит короля Карла III в Вашингтон. Конечно, мнения по поводу этого визита в мире разошлись. Одна часть говорит о том, что Карл III поставил Трампу такие условия, что тому придется чуть ли не отползти, чуть ли не капитулировать. Я придерживаюсь иной точки зрения. Скажу так: действительно, Карл III привез какое-то предложение, может, даже очень серьезное. И, мне кажется, оно было о том, чтобы на время устроить перемирие в этом противостоянии между Соединенными Штатами Америки сегодняшними и евроатлантикой, которая находится по ту сторону Атлантического океана. Но сегодня уже можно примерно сказать, судя по заявлениям Трампа и вообще по той информации, что идет со стороны США, что они не особо-то и намерены останавливаться заявил Аскерханов

Ранее Карл III выступил перед членами Конгресса США и призвал к укреплению единства в НАТО, напомнив американцам, что альянс в их поддержку активировал пятую статью устава о коллективной обороне сразу после событий 11 сентября 2001 года.

Ранее Трамп неоднократно критиковал НАТО за отсутствие поддержки в контексте операции в Иране.