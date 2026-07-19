Эксперт рассказал о планах Трампа по использованию Европы Трамп делает из Европы таран против России

Москва19 июл Вести.Президент США Дональд Трамп планирует использовать европейские страны в качестве тарана в рамках его противостояния с Россией. Таким мнением в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Алексей Кондратьев.

Он добавил, что для осуществления этой цели США активно продают оружие в Европу.

С приходом Трампа, который прекрасно понимает, что сегодня главной опасностью для Соединенных Штатов является Китай, все поменялось радикально местами. И Трамп, добиваясь того, чтобы вот эта 31 страна (всего в НАТО вместе с США 32 страны - прим. ред.), где большая масса - это как раз европейцы, стали главным тараном по направлению борьбы с Россией. Сегодня [Вашингтон], активно продавая с территории Соединенных Штатов вооружения Европе, А - зарабатывает, Б - полностью поменял правила игры объяснил Кондратьев

Ранее президент США Дональд Трамп призвал включить Иран в новый санкционный пакет против России. По его мнению, это будет дань памяти умершему сенатору Линдси Грэму (признан в РФ террористом и экстремистом).