Трамп: Иран нужно добавить в законопроект о санкциях против РФ

Трамп призвал добавить Иран в проект санкций против РФ Трамп: Иран нужно добавить в законопроект о санкциях против РФ

Москва19 июл Вести.Президент США Дональд Трамп призвал включить Иран в законопроект о санкциях против России. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

По его словам, именно этого добивался сенатор-республиканец Линдси Грэм (признан в РФ террористом и экстремистом), и этот шаг имеет большое значение.

Республиканцы должны включить Иран в законопроект о санкциях против России. Именно это Линдси Грэм хотел сделать, и это должно было произойти написал американский лидер

Трамп и ранее допускал, что в инициативу могут быть включены Иран и "Хезболла". Законопроект предусматривает тарифы до 100% для крупнных покупателей российских нефти и газа.

Конгрессмены Брэд Шнайдер и Дон Бейер из коалиции "Новых демократов" призвали заблокировать инициативу. Как передавало РИА Новости, они считают, что законопроект фактически дает американскому президенту возможность вводить пошлины до 100% без одобрения Конгресса.

По мнению Шнайдера и Бейера, документ под видом санкций против России расширяет тарифные полномочия Трампа в отношении ключевых торговых партнеров США и ограничивает возможности Конгресса сдерживать дальнейшую эскалацию торговой войны.