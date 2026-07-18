В Конгрессе США призвали заблокировать законопроект о санкциях против РФ Демократы США призвали заблокировать законопроект о санкциях против России

Москва18 июл Вести.Представители коалиции новых демократов в Конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер призвали заблокировать законопроект о санкциях против РФ, поскольку тот является скрытым разрешением главе Белого дома Дональду Трампу ввести пошлины в размере до 100% против американских торговых партнеров в обход Конгресса.

Слова Шнайдера и Бейера передает агентство РИА Новости.

К сожалению, законопроект "О санкциях против России" — это не что иное, как скрытая попытка дать зеленый свет пошлинам в размере до 100% против наших основных торговых партнеров, попутно тайно связывая руки Конгрессу в возможности остановить Трампа от дальнейшей эскалации его глобальной торговой войны рассказали политики

С призывом заблокировать попытку расширения тарифных полномочий президента Трампа через этот законопроект Шнайдер и Бейер обратились к своим коллегам.

Ранее стало известно, что более 60 американских сенаторов поддержали двухпартийную инициативу о новом пакете санкций в отношении России, предложенном покойным сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).

До этого Дональд Трамп заявил, что вероятность принятия законопроекта покойного сенатора Линдси Грэма о санкциях против России "достаточно высока".