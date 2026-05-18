В Сенате США рассказали о работе над санкциями против импортеров нефти из РФ

Москва18 мая Вести.В Конгрессе США идет работа над законопроектом, который позволит вводить санкции против стран, закупающих российскую нефть. Об этом сообщил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, подобный инструмент якобы поможет президенту США Дональду Трампу отстаивать интересы Вашингтона.

Мы продвигаемся в работе над законопроектом, который позволит президенту Трампу вводить санкции против стран, продолжающих поддерживать Россию через закупки дешевой нефти написал сенатор в соцсети X

Ранее издание Breitbart News сообщило, что Грэм может лишиться своего кресла в Сенате по итогам праймериз в Южной Каролине. Его позиции, как отмечалось, стремительно ослабевают на фоне растущей поддержки однопартийца Марка Линча.

По словам журналиста Игоря Наймушина, Грэм справедливо носит звание поджигателя войны, причем не только в отношении украинского конфликта, но и в отношении Ирана.