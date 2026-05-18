Москва18 маяВести.В Конгрессе США идет работа над законопроектом, который позволит вводить санкции против стран, закупающих российскую нефть. Об этом сообщил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
По его словам, подобный инструмент якобы поможет президенту США Дональду Трампу отстаивать интересы Вашингтона.
Мы продвигаемся в работе над законопроектом, который позволит президенту Трампу вводить санкции против стран, продолжающих поддерживать Россию через закупки дешевой нефтинаписал сенатор в соцсети X
Ранее издание Breitbart News сообщило, что Грэм может лишиться своего кресла в Сенате по итогам праймериз в Южной Каролине. Его позиции, как отмечалось, стремительно ослабевают на фоне растущей поддержки однопартийца Марка Линча.
По словам журналиста Игоря Наймушина, Грэм справедливо носит звание поджигателя войны, причем не только в отношении украинского конфликта, но и в отношении Ирана.