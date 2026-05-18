Москва18 маяВести.Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) переоценивает собственную роль в мировой истории. Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Так он прокомментировал слова сенатора о том, что США примет санкции в отношении Китая, если тот якобы нападет на Тайвань.
Этот человек переоценивает свою роль в мировой историинаписал Ульянов в соцсети X
В свою очередь, Грэм также заявил, что в Конгрессе США работают над законопроектом, который позволит вводить санкции против стран, закупающих нефть из России.
Ранее Ульянов сообщил, что Вашингтон должен пересмотреть свою позицию в отношении Тегерана, она должна быть более реалистичной.