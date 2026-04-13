Москва13 апр Вести.Вашингтон должен пересмотреть свою позицию в отношении Тегерана, она должна быть более реалистичной. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Х.

Таким образом он прокомментировал слова главы МИД Ирана Аббаса Аракчи о том, что США во время переговоров в Исламабаде пытались добиться того, чего не смогли достичь путем военной операции.

Скорее всего, переговоры продолжатся. Становится все более очевидным, что США необходимо пересмотреть свою позицию, чтобы сделать ее более реалистичной, взвешенной и обоснованной заявил Ульянов

Как сообщалось ранее, Иран посчитал требования Соединенных Штатов "чрезмерными" и "незаконными".

Тем временем президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан рассказал, что США должны отказаться от тоталитарного подхода в отношениях с другими странами и уважать права иранцев.