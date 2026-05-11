Москва11 мая Вести.Соединенные Штаты в переговорах с Ираном демонстрируют безразличие к сохранению режима ядерного нераспространения. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Так он прокомментировал публикации СМИ о том, что Тегеран отверг требование Вашингтона о демонтаже ядерных объектов.

Почему Иран должен принять это требование США? Оно противоречит Договору [о нераспространении ядерного оружия] ДНЯО. Похоже, Вашингтону совершенно безразлично сохранение целостности режима ядерного нераспространения написал Ульянов в соцсети X

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что иранская сторона в своем ответе на предложения Вашингтона отказалась от закрытия своих ядерных объектов.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что считает ответ Тегерана неприемлемым.