Ульянов: Тегеран принимает не ультиматумы, а основанные на компромиссах сделки

Москва5 апр Вести.Иран принимает не ультиматумы, а сделки, основанные на разумных компромиссах, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

написал Ульянов в своем Telegram-канале

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану адом из-за "чертова" Ормузского пролива, а затем анонсировал возможную сделку между Вашингтоном и Тегераном.