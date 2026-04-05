Москва5 апрВести.Иран принимает не ультиматумы, а сделки, основанные на разумных компромиссах, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Вашингтон никак не может понять, что Тегеран не принимает ультиматумы. Иран принимает сделки, основанные на разумных компромиссахнаписал Ульянов в своем Telegram-канале
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану адом из-за "чертова" Ормузского пролива, а затем анонсировал возможную сделку между Вашингтоном и Тегераном.