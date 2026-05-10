Москва10 мая Вести.Иран в своем ответе на предложения США отказался от закрытия своих ядерных объектов, на чем настаивает Вашингтон, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Иран может согласиться на приостановку обогащения урана, однако не на 20 лет, как того требуют США, уточняет газета.

Тегеран предлагает переработать часть запасов обогащенного урана, чтобы снизить уровень обогащения. Оставшуюся часть Иран готов передать третьей стороне под гарантии того, что если переговоры провалятся, или США откажутся от соглашения, то ядерное топливо вернут Ирану, отмечает WSJ.

Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что Пакистан передал США ответ Ирана на американские предложения.