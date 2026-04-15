Москва15 апр Вести.Иран на переговорах в Пакистане не предлагал США приостановить иранскую программу по обогащению урана. Об этом сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи. Его слова приводит агентство Mehr.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что Иран в ходе переговоров с США в Исламабаде предложил заморозить обогащение урана на срок до пяти лет.

Иран должен иметь возможность продолжать обогащение в соответствии со своими потребностями. Спекуляции западных СМИ не подтверждаются сказал дипломат

Переговоры в Исламабаде состоялись 11 апреля и прошли в несколько раундов. Иранскую делегацию возглавлял спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. По итогам обе стороны признали, что прийти к соглашению по долгосрочному урегулированию конфликта не удалось из-за сохраняющихся противоречий. Перспективы дальнейшего диалога между Тегераном и Вашингтоном остаются неопределенными.