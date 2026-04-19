"Не подлежит обсуждению": в Иране высказались об отправке урана в США В Иране заявили, что не отправят в США обогащенный уран

Москва19 апр Вести.Вопрос отправки обогащенного урана из Ирана в США не подлежит обсуждению, заявил замглавы МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде.

С таким утверждением он выступил после высказываний президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что Вашингтон и Тегеран будут совместно вывозить обогащенный уран в США.

Мы не отправим в США никаких обогащенных материалов, этот вопрос не обсуждается приводит его слова иранское гостелевидение

Хатибзаде отметил, что переговорщики США и Ирана на данном этапе "обменялись рядом сообщений", однако Белый дом "предъявляет требования, которые кажутся чрезмерными" иранской стороне.

Ранее телеканал Haberturk сообщил, что Тегеран и Вашингтон договорились по 80% вопросов ядерного досье. В рамках этих соглашений предполагается, что обогащенный уран может быть направлен в Пакистан, Турцию или другую третью страну.