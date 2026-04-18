Москва18 апрВести.Вашингтон и Тегеран договорились по 80% вопросов ядерного досье, сообщили источники телеканалу Habertürk.
Отмечается, что ядерное досье – лишь одно из направлений переговорного процесса. По другим вопросам переговоры продолжаются.
По имеющейся информации, по 80% вопросов этого (ядерного – ред.) досье уже достигнуто согласиеинформирует телеканал на своем сайте
Согласно согласованной формуле, обогащенный уран Иран может направить в Пакистан, Турцию или другую третью страну. Еще один пункт, по которому достигнуто согласие - продолжительность приостановки обогащения урана - 10-12 или 15 лет.
Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что Иран якобы согласился на выполнение всех выдвинутых Вашингтоном требований, включая вывоз обогащенного урана, и готов сотрудничать с США по этому вопросу.