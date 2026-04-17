СМИ: Трамп уверяет, что Иран принял все требования США, включая вывоз урана

Москва17 апр Вести.Иран якобы согласился на выполнение всех выдвинутых Вашингтоном требований, включая вывоз обогащенного урана, и готов сотрудничать с США по этому вопросу. Такое утверждение сделал президент США Дональд Трамп в телефонном интервью CBS News.

Согласно этой информации, Трамп заявил, что для реализации этих планов не предполагается использование американских сухопутных войск. Отвечая на вопрос о том, кто будет заниматься вывозом урана, он ограничился формулировкой, что этим займутся "наши люди".

Американский лидер утверждает, что американская и иранская стороны будут действовать совместно. По его словам, предполагается, что к тому моменту будет достигнуто соглашение, что исключит необходимость боевых действий. Трамп уточнил, что обогащенный уран планируется вывезти в Соединенные Штаты.

Отвечая на вопрос о сроках объявления сделки, американский президент сообщил, что представители США и Ирана намерены встретиться в предстоящие выходные, 18 и 19 апреля. Он добавил, что Соединенные Штаты сохранят морскую блокаду в отношении Ирана до тех пор, пока не добьются желаемых результатов.

В материале сказано, что лидер США также заявил, что Тегеран якобы "согласился прекратить поддержку террористических группировок, действующих через своих ставленников, - таких, как "Хезболла" и ХАМАС".

Иранская сторона пока не подтвердила данную информацию.

28 февраля началась военная операция США и Израиля против Ирана.