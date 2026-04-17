"Никаких войск": Трамп рассказал, как США будут вывозить уран из Ирана Трамп: Тегеран и Вашингтон вместе займутся вывозом урана из Ирана

Москва17 апр Вести.Президент США Дональд Трамп утверждает, что Тегеран и Вашингтон будут совместно вывозить обогащенный уран из Ирана.

Об этом он заявил в интервью телекомпании CBS.

Нет, никаких войск. Мы прибудем и заберем его вместе с ними. Мы будем вывозить его вместе, потому что к этому моменту будут заключены договоренности, а когда есть договоренности, нет никакой необходимости в боях заверил американский лидер

По словам Трампа, американские представители "поработают вместе с иранцами" по вопросу вывоза урана, а затем доставят его в США.

Ранее глава Белого дома сообщил, что власти Исламской Республики согласились на выполнение всех выдвинутых американской администрацией требований, включая вывоз обогащенного урана.

Согласно заявлению Трампа, стороны должны встретиться для обсуждения сделки в предстоящие выходные, 18 и 19 апреля.