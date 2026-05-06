Москва6 маяВести.Для мирной ядерной программы Ирану не нужно обогащать уран, но Тегеран якобы стремится к милитаризации атома. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио во время брифинга с журналистами в Белом доме.
Он указал на то, что есть много стран, которые для своей мирной ядерной программы не обогащают уран, а закупают уже обогащенный материал.
Кстати, если то, чего хочет Иран, - это гражданская ядерная программа для электростанций и тому подобного, то в мире есть много стран, у которых это есть, и они не обогащают, они импортируют обогащенный материал... Они [Иран] ведут себя так, будто хотят военную ядерную программусказал Рубио
Госсекретарь США добавил, что не считает такие действия Ирана приемлемыми.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что находящийся в Иране обогащенный уран уже может быть непригодным для использования, но все равно должен быть передан Вашингтону.
Глава Белого дома также не согласился на предоставление Исламской Республике обогащенного урана для медицинских и энергетических целей.