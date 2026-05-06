Рубио: Ирану не нужно обогащать уран для мирной ядерной программы Рубио считает, что мирной ядерной программе Ирана не нужен обогащенный уран

Москва6 мая Вести.Для мирной ядерной программы Ирану не нужно обогащать уран, но Тегеран якобы стремится к милитаризации атома. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио во время брифинга с журналистами в Белом доме.

Он указал на то, что есть много стран, которые для своей мирной ядерной программы не обогащают уран, а закупают уже обогащенный материал.

Кстати, если то, чего хочет Иран, - это гражданская ядерная программа для электростанций и тому подобного, то в мире есть много стран, у которых это есть, и они не обогащают, они импортируют обогащенный материал... Они [Иран] ведут себя так, будто хотят военную ядерную программу сказал Рубио

Госсекретарь США добавил, что не считает такие действия Ирана приемлемыми.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что находящийся в Иране обогащенный уран уже может быть непригодным для использования, но все равно должен быть передан Вашингтону.

Глава Белого дома также не согласился на предоставление Исламской Республике обогащенного урана для медицинских и энергетических целей.