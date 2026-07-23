Рубио: США никогда не заявляли своей целью смену власти в Иране

Рубио заявил об отсутствии у США цели по смене власти в Иране Рубио: США никогда не заявляли своей целью смену власти в Иране

Москва23 июл Вести.США никогда не заявляли целью своей операции в Иране смену власти в Исламской Республике, заявил американский госсекретарь Марко Рубио во время общения с журналистами в Маниле.

По его словам, целью Штатов является денуклеаризация Ирана.

США стремятся к тому, чтобы Иран не имел ядерного оружия​​​... (США. — Прим. ред.) никогда не говорили, что смена режима является целью (операции. — Прим. ред.) сказал Рубио

Ранее палата представителей — нижняя палата Конгресса США — поддержала бюджетный план представителей Республиканской партии, который предусматривает упрощенный механизм финансирования возможной военной операции против Ирана. В поддержку резолюции высказались 216 законодателей, 214 проголосовали против этой инициативы.

Портал Axios, ссылаясь на источники в американской администрации, сообщил, что США могут существенно расширить военную операцию против Ирана в течение нескольких дней.