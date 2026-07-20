Рубио: США открыты для дипломатического решения по Ирану

В США выразили готовность для дипломатического урегулирования в Иране Рубио: США открыты для дипломатического решения по Ирану

Москва20 июл Вести.Вашингтон готов решить иранский вопрос мирным путем. С таким заявлением выступил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в преддверии саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), пишет ТАСС.

По словам дипломата, Соединенные Штаты не оставят попыток найти дипломатическое разрешение противостояния с Тегераном.

США всегда готовы к дипломатическому решению подчеркнул Рубио

Он также добавил, что необходим такой договор, условия которого будут готовы соблюдать обе стороны.

Ранее в МИД Исламской Республики заявили, что Иран не намерен соблюдать условия меморандума о взаимопонимании с США или вести переговоры относительно каких-либо других договоренностей.