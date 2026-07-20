Москва20 июлВести.Вашингтон готов решить иранский вопрос мирным путем. С таким заявлением выступил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в преддверии саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), пишет ТАСС.
По словам дипломата, Соединенные Штаты не оставят попыток найти дипломатическое разрешение противостояния с Тегераном.
США всегда готовы к дипломатическому решениюподчеркнул Рубио
Он также добавил, что необходим такой договор, условия которого будут готовы соблюдать обе стороны.
Ранее в МИД Исламской Республики заявили, что Иран не намерен соблюдать условия меморандума о взаимопонимании с США или вести переговоры относительно каких-либо других договоренностей.