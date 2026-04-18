В Иране опровергли слова Трампа о вывозе обогащенного урана в США ILNA: Иран не рассматривает вопрос о вывозе обогащенного урана в США

Москва18 апр Вести.Вопрос о вывозе обогащенного урана с территории Ирана в рамках урегулирования конфликта не обсуждается, сообщило информагентство ILNA, ссылаясь на заявление представителя МИД Исламской Республики.

Отмечается, что Тегеран готов обсуждать различные подходы к решению вопросов, связанных с ядерной программой, однако запасы урана Ирана ни при каких условиях не будут вывезены за пределы страны.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что ни один из вопросов, поднятых в СМИ и американскими официальными лицами, не может быть подтвержден, подчеркнув: "Например, обогащенный уран Ирана ни при каких обстоятельствах не будет перевезен никуда. Иранская земля для нас так же важна и священна, как и сам Иран. Вопрос о передаче обогащенного урана Ирана Соединенным Штатам никогда не поднимался нами в качестве варианта. Существуют различные варианты решения вопросов, которые считаются частью нашей ядерной программы, но вопрос о передаче обогащенных материалов Ирана Соединенным Штатам нами не рассматривался" цитирует чиновника агентство

Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил о намерении совместно с Ираном извлечь обогащенный уран на территории Исламской Республики для его последующей транспортировки на американскую территорию.

Глава Белого дома уточнил, что Вашингтон планирует задействовать экскаваторы для извлечения урана с ядерных объектов, подвергшихся авиаударам летом 2025 года.