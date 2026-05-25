В Иране опровергли сообщения о вывозе обогащенного урана в Китай Tasnim: Иран не обсуждал вывоз обогащенного урана из страны

Москва25 мая Вести.Иранское агентство Tasnim опровергло сообщения ряда СМИ о возможном вывозе обогащенного урана с территории страны и передаче его Китаю.

Ранее телеканал Al Hadath со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Иран готов вывезти высокообогащенный уран и рассматривает вариант его передачи Китаю.

...Данные этого саудовского СМИ, как и другие его новостные сообщения по поводу деталей, являются ложными говорится в материале

При этом агентство уточнило, что Иран и США могут перейти к обсуждению вопросов, связанных с иранской ядерной программой, после согласования текста возможного соглашения по урегулированию конфликта. В МИД Ирана ранее заявили, что работа над документом продолжается.

Ранее газета The Washington Post (WP) писала, что представители США и Ирана работают над проектом рамочного соглашения, которое предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана.