Москва25 маяВести.Иранское агентство Tasnim опровергло сообщения ряда СМИ о возможном вывозе обогащенного урана с территории страны и передаче его Китаю.
Ранее телеканал Al Hadath со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Иран готов вывезти высокообогащенный уран и рассматривает вариант его передачи Китаю.
...Данные этого саудовского СМИ, как и другие его новостные сообщения по поводу деталей, являются ложнымиговорится в материале
При этом агентство уточнило, что Иран и США могут перейти к обсуждению вопросов, связанных с иранской ядерной программой, после согласования текста возможного соглашения по урегулированию конфликта. В МИД Ирана ранее заявили, что работа над документом продолжается.
Ранее газета The Washington Post (WP) писала, что представители США и Ирана работают над проектом рамочного соглашения, которое предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана.