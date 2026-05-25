Иран согласился вывезти высокообогащенный уран и передать его Китаю Al Hadath: Иран готов вывезти высокообогащенный уран в Китай

Москва25 мая Вести.Иран согласился передать высокообогащенный уран Китаю в рамках усилий по урегулированию конфликта с США, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

Иран готов осуществить вывоз высокообогащенного урана со своей территории при условии его передачи в Китай говорится в сообщении

Отмечается, что Иран рассчитывает на гарантии со стороны Пекина прежде, чем вновь начать переговоры с Вашингтоном.

Война США и Израиля с Ираном началась 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе. В прошлом месяце Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, но до сих пор не могут выработать постоянный мирный договор.

Сегодня в длинном посте на сайте Truth Social президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном проходят "хорошо", но предупредил о новых атаках в случае их провала. "Это будет либо отличная сделка для всех, либо никакого соглашения вообще", - написал он.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил на брифинге, что по многим вопросам были достигнуты договоренности, но это не означает, что стороны близки к соглашению.