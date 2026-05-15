В Иране заявили о готовности обсуждать вывоз урана на территорию РФ

Москва15 мая Вести.Иран готов обсуждать с Россией предложение о вывозе обогащенного урана территорию РФ. Об этом на пресс-конференции в Нью-Дели глава иранского МИД Аббас Аракчи.

Я встречался с президентом Владимиром Путиным, и мы обсуждали в том числе вопрос, который вы упомянули заявил он

Такой ответ, как сообщает ТАСС, он дал на вопрос о том, какова позиция Тегерана по соответствующему предложению Москвы (о том, что документы находятся у Ирана, 9 мая заявил Владимир Путин). Аракчи добавил, что обсуждения этой темы с Москвой будут позже.

В середине апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отказе США от предложения России передать обогащенный уран Ирана. Пресс-секретарь отметил, что Иран согласен на предложение Москвы по вывозу обогащенного урана, однако у Тегерана есть собственные требования и интересы, которые необходимо учитывать для достижения соглашения.

Война США и Израиля с Ираном началась 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе.

В прошлом месяце Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, но до сих пор не могут выработать постоянный мирный договор. Переговоры, проводимые при посредничестве Пакистана, были приостановлены после того, как Иран и США на прошлой неделе отклонили последние предложения друг друга.

К числу проблем, препятствующих переговорам, относятся ядерные запасы Ирана и контроль над Ормузским проливом.