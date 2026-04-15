Арабский источник допустил участие РФ в вопросе с иранским обогащенным ураном РИА Новости: РФ может сыграть роль в вопросе иранского обогащенного урана

Москва15 апр Вести.Россия может решить разногласия Тегерана и Вашингтона, сыграв свою роль в вопросе иранского обогащенного урана, сообщает РИА Новости.

Об этом агентству заявил арабский дипломатический источник.

Россия может сыграть роль в вопросе иранского обогащенного урана, который представляет главный камень преткновения в переговорном процессе сказал собеседник агентства

По оценкам гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, у Ирана, несмотря на бомбардировки Израиля и США, остается почти весь уран, обогащенный до 60%, а также до 20% и менее. Для создания ядерных боеголовок обычно используется этот элемент со степенью обогащения 90%.

Наличие обогащенных запасов урана у Тегерана является одной из ключевых преград на переговорах Ирана и США.

Как сообщал портал Axios, американская делегация на прошедших 11 апреля переговорах в Исламабаде требовала от Исламской Республики согласия на 20-летний мораторий на обогащение урана. Иранские власти, в свою очередь, отвергли данное условие. Вместо этого Иран предложил заморозить свою ядерную программу на срок до пяти лет, утверждает газета The New York Times.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Вашингтон не устраивают пустые обещания Тегерана о том, что тот не собирается создавать ядерное оружие. Для американской стороны необходимо, чтобы был создан механизм, который гарантирует отсутствие разработок боеголовок.

Россия может оказать помощь Ирану в вывозе обогащенного урана, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев, отметив, что это является предложением российского президента.