Тегеран и Вашингтон не обсуждают вопрос о вывозе иранского обогащенного урана

Азизи: Иран не обсуждает с США вопрос о вывозе обогащенного урана Тегеран и Вашингтон не обсуждают вопрос о вывозе иранского обогащенного урана

Москва30 мая Вести.Иран и США не обсуждают на переговорах вопрос о вывозе иранского обогащенного урана, заявил глава комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи в интервью РИА Новости.

На нынешнем этапе переговоров и обмена делегациями между Ираном и Пакистаном, а также ни на одном из этапов контактов с американцами тему вывоза обогащенного урана вообще не обсуждали приводит РИА Новости слова Азизи

Между тем Иран продолжает обмениваться сообщениями с США, но речи об утверждении окончательного соглашения пока не идет, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

США могут уничтожить иранский высокообогащенный уран, если Иран согласится передать его американской стороне, заявил президент США Дональд Трамп.