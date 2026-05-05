Москва5 маяВести.Находящийся в Иране обогащенный уран уже может быть непригодным для использования, однако все равно должен быть передан Вашингтону, заявил президент США Дональд Трамп.
С таким утверждением он выступил в интервью телеканалу Salem News.
С точки зрения ценности, он (обогащенный уран в Иране – прим. ред.) не представляет большой важности. Вероятно, его нельзя использовать. Возможно, они (иранские власти – прим. ред.) даже не смогут его извлечь … Они должны его вернутьсказал Трамп
Ранее глава Белого дома заявил, что не согласится на предоставление Исламской Республике обогащенного урана для медицинских и энергетических целей.
Вопрос передачи обогащенного урана является камнем преткновения в сделке Вашингтона и Тегерана. 3 мая телеканал Al Jazeera сообщил, что власти Ирана предложили США план по установлению долгосрочного мира, в котором есть пункт о заморозке ядерной программы на срок до 15 лет с последующим ограничением уровня обогащения урана до 3,6% в соответствии с "принципом нулевого хранения".
В свою очередь, иранское агентство Fars опровергло наличие данного пункта в переданном американской стороне плане.
Со своей стороны, Трамп посчитал полученное от Ирана предложение неприемлемым для него.