Трамп считает, что обогащенный уран в Иране уже может быть непригодным

Трамп: обогащенный уран в Иране может быть непригодным Трамп считает, что обогащенный уран в Иране уже может быть непригодным

Москва5 мая Вести.Находящийся в Иране обогащенный уран уже может быть непригодным для использования, однако все равно должен быть передан Вашингтону, заявил президент США Дональд Трамп.

С таким утверждением он выступил в интервью телеканалу Salem News.

С точки зрения ценности, он (обогащенный уран в Иране – прим. ред​​​.) не представляет большой важности. Вероятно, его нельзя использовать. Возможно, они (иранские власти – прим. ред.) даже не смогут его извлечь … Они должны его вернуть сказал Трамп

Ранее глава Белого дома заявил, что не согласится на предоставление Исламской Республике обогащенного урана для медицинских и энергетических целей.

Вопрос передачи обогащенного урана является камнем преткновения в сделке Вашингтона и Тегерана. 3 мая телеканал Al Jazeera сообщил, что власти Ирана предложили США план по установлению долгосрочного мира, в котором есть пункт о заморозке ядерной программы на срок до 15 лет с последующим ограничением уровня обогащения урана до 3,6% в соответствии с "принципом нулевого хранения".

В свою очередь, иранское агентство Fars опровергло наличие данного пункта в переданном американской стороне плане.

Со своей стороны, Трамп посчитал полученное от Ирана предложение неприемлемым для него.