Москва16 июн Вести.Штаты уничтожат запасы обогащенного урана Ирана после того, как вывезут его с территории Исламской Республики. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с журналистами.

При этом он заверил, что Вашингтон не намерен оставлять уран себе, так как США обладают достаточным ядерным потенциалом.

Мы не торопимся, но мы получим его (иранский уран - прим. ред​​​.), и когда мы его получим, мы его уничтожим сказал Трамп

Ранее глава Белого дома заявил, что сделка между США и Ираном перешла ко второму этапу реализации.