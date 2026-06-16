Трамп сообщил о начале новой фазы сделки с Ираном Трамп заявил о переходе сделки с Ираном ко второму этапу

Москва16 июн Вести.Сделка между США и Ираном перешла ко второму этапу реализации. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани в кулуарах саммита G7.

По словам американского лидера, новая фаза договоренностей должна оказаться проще предыдущей.

Наша сделка с Ираном завершена, и она должна быть успешной. Теперь она переходит ко второму этапу, который, я думаю, будет проще сказал Трамп

Он также назвал соглашение справедливым. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не берет на себя обязательств по финансированию или инвестициям в Иран.

При этом президент США отметил, что у американской стороны сохраняется право на дальнейшие действия в рамках достигнутых договоренностей, если это потребуется.

Ранее Трамп подтвердил, что США и Иран заключили сделку. Он также дал разрешение снять морскую блокаду со страны.