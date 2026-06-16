Москва16 июн Вести.Нынешнее иранское руководство является рациональным, с его представителями приятно иметь дело. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, их общение с прессой транслировал сайт Белого дома.

Сейчас мы имеем дело с людьми, которых я считаю очень рациональными и с которыми приятно иметь дело сказал президент США

Глава Белого дома также назвал представителей Ирана сильными и умными людьми. Как отметил Трамп, они менее радикальны, чем их предшественники.

Ранее американский лидер сообщил о начале новой фазы сделки с Ираном.