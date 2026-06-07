Трамп назвал Моджтабу Хаменеи "более рациональным", чем его отец

Трамп похвалил Моджтабу Хаменеи Трамп назвал Моджтабу Хаменеи "более рациональным", чем его отец

Москва7 июн Вести.Президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом NBC News похвалил верховного лидера Ирана (рахбара) Моджтабу Хаменеи. Он заявил, что тот "рациональнее" отца и предшественника, аятоллы Али Хаменеи.

Кроме того, американский президент заявил, что не против проведения прямого диалога с Хаменеи.

Он моложе. Думаю, более рациональный, [чем отец]… Я бы [поговорил], если бы он захотел, но я не говорил с ним напрямую заявил Трамп в интервью

Ранее Трамп заявил, что готов встретиться с Моджтабой Хаменеи, если Иран и США достигнут соглашения об урегулировании конфликта друг с другом.

До этого глава Белого дома утверждал, что Тегеран "теоретически" довольно близок к подписанию соглашения с США.