Москва16 апр Вести.Президент США Дональд Трамп считает новых лидеров Ирана "очень разумными". Соответствующее заявление он сделал в эфире Fox News.

Американский лидер заявил, что Исламская Республика не может вести бизнес из-за блокады Ормузского пролива, а также добавил, что у Ирана нет флота, авиации и сил противовоздушной обороны - "ничего нет".

Теперь у Ирана новые лидеры, и мы считаем их очень разумными добавил глава Белого дома

Ранее агентство Reuters со ссылкой на три анонимных источника писало, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи продолжает восстановление после тяжелых травм, которые получил 28 февраля в ходе авиаудара, унесшего жизнь его отца. Сообщается, что у него обезображено лицо и серьезно повреждены ноги, однако он "сохраняет ясность ума".