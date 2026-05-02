Трамп назвал свои действия в ситуации с Ираном "безрассудными, но умными"

"Безрассудные, но умные": Трамп оценил свои действия в отношении Ирана Трамп назвал свои действия в ситуации с Ираном "безрассудными, но умными"

Москва2 мая Вести.Президент США Дональд Трамп назвал свои действия в ситуации с Исламской Республикой Иран одновременно "безрассудными" и "умными". Такое заявление американский лидер сделал на мероприятии в штате Флорида.

Он подчеркнул, что Вашингтон не мог позволить Тегерану стать обладателем ядерного оружия.

Я сделал что-то, не знаю, безрассудное, смелое, но в то же время это был умный поступок. И я бы поступил так снова заявил Трамп

Ранее стало известно, что Белый дом считает войну с Ираном законченной.

При этом Трамп отметил, что американский военный контингент останется на Ближнем Востоке для противодействия потенциальным угрозам со стороны Тегерана.