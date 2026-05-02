Москва2 маяВести.Президент США Дональд Трамп назвал свои действия в ситуации с Исламской Республикой Иран одновременно "безрассудными" и "умными". Такое заявление американский лидер сделал на мероприятии в штате Флорида.
Он подчеркнул, что Вашингтон не мог позволить Тегерану стать обладателем ядерного оружия.
Я сделал что-то, не знаю, безрассудное, смелое, но в то же время это был умный поступок. И я бы поступил так сновазаявил Трамп
Ранее стало известно, что Белый дом считает войну с Ираном законченной.
При этом Трамп отметил, что американский военный контингент останется на Ближнем Востоке для противодействия потенциальным угрозам со стороны Тегерана.