Москва5 июнВести.Президент США Дональд Трамп выразил готовность к встрече с верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи при условии достижения соглашения об урегулировании конфликта.
Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете. Трансляция велась в аккаунте Белого дома на видеохостинге YouTube.
Я бы хотел, чтобы мы заключили сделку. Если мы достигнем договоренности, возможно, я встречусь с ним (Хаменеи – прим. ред)сказал Трамп
В ночь на 4 июня глава Белого дома заявил, что Исламская Республика "теоретически" довольно близка к подписанию соглашения с Соединенными Штатами.
В настоящее время между Тегераном и Вашингтоном продолжаются переговоры, в ходе которых стороны обсуждают возможность подписать рамочный меморандум о взаимопонимании. При этом США и Иран периодически обмениваются ударами.
Американские военные объясняют свои действия необходимость обеспечить морскую блокаду Исламской Республики и "целями самообороны", в то время как Тегеран называет свои меры ответными.