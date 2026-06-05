Трамп допустил встречу с аятоллой Хаменеи в случае сделки между США и Ираном

Трамп назвал условие для встречи с аятоллой Хаменеи Трамп допустил встречу с аятоллой Хаменеи в случае сделки между США и Ираном

Москва5 июн Вести.Президент США Дональд Трамп выразил готовность к встрече с верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи при условии достижения соглашения об урегулировании конфликта.

Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете. Трансляция велась в аккаунте Белого дома на видеохостинге YouTube.

Я бы хотел, чтобы мы заключили сделку. Если мы достигнем договоренности, возможно, я встречусь с ним (Хаменеи – прим. ред) сказал Трамп

В ночь на 4 июня глава Белого дома заявил, что Исламская Республика "теоретически" довольно близка к подписанию соглашения с Соединенными Штатами.

В настоящее время между Тегераном и Вашингтоном продолжаются переговоры, в ходе которых стороны обсуждают возможность подписать рамочный меморандум о взаимопонимании. При этом США и Иран периодически обмениваются ударами.

Американские военные объясняют свои действия необходимость обеспечить морскую блокаду Исламской Республики и "целями самообороны", в то время как Тегеран называет свои меры ответными.