Москва16 июнВести.Американский лидер Дональд Трамп не верит в возможность силовой смены власти и Иране. Об этом он заявил на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
Глава Белого дома отметил, что подобные попытки никогда не приводят к положительному исходу.
Я не верю в смену режима. Знаете, я наблюдал смену режимов многие годы. Это никогда не работаетсказал Трамп
В ходе встречи он также назвал нынешнее иранское руководство рациональным. По его словам, с представителями страны в настоящий момент "приятно иметь дело".