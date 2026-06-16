Трамп заявил, что не верит в возможность смены власти в Иране силой

Трамп заявил, что не верит в возможность смены власти в Иране силой Трамп заявил, что не верит в возможность смены власти в Иране силой

Москва16 июн Вести.Американский лидер Дональд Трамп не верит в возможность силовой смены власти и Иране. Об этом он заявил на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Глава Белого дома отметил, что подобные попытки никогда не приводят к положительному исходу.

Я не верю в смену режима​​​. Знаете, я наблюдал смену режимов многие годы. Это никогда не работает сказал Трамп

В ходе встречи он также назвал нынешнее иранское руководство рациональным. По его словам, с представителями страны в настоящий момент "приятно иметь дело".