Иран столкнется с последствиями, если попытается получить ЯО, заявил Трамп Трамп пригрозил Ирану последствиями за попытку получить ядерное оружие

Москва16 июн Вести.Иран столкнется с "немыслимыми последствиями" в случае попыток получить ядерное оружие. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани в кулуарах саммита G7.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не допустит появления у Тегерана ядерного арсенала.

Они не будут его разрабатывать, они не будут его покупать, они вообще ничего не будут с ним делать, а если сделают, то столкнутся с немыслимыми последствиями сказал Трамп

Он также рассказал о начале новой фазы сделки с Ираном. По его словам, она должна оказаться проще предыдущей.