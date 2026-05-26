Трамп: обогащенный уран Ирана необходимо уничтожить или передать США

Москва26 мая Вести.Обогащенный уран Ирана необходимо передать США для последующего уничтожения или уничтожить в другом приемлемом месте в координации с Тегераном, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Cвидетелем уничтожения должна стать Комиссия по атомной энергии США или другое подобное ведомство, отметил Трамп.

Обогащенный уран ("Ядерная пыль!") нужно немедленно передать США для вывоза и последующего уничтожения или, что более предпочтительно, уничтожить на месте или в другом приемлемом месте совместно и по согласованию с Ираном уточнил Трамп

Он заявил, что Тегерану необходимо подписать отказ от разработки ядерного оружия.