Москва26 маяВести.Обогащенный уран Ирана необходимо передать США для последующего уничтожения или уничтожить в другом приемлемом месте в координации с Тегераном, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Cвидетелем уничтожения должна стать Комиссия по атомной энергии США или другое подобное ведомство, отметил Трамп.
Обогащенный уран ("Ядерная пыль!") нужно немедленно передать США для вывоза и последующего уничтожения или, что более предпочтительно, уничтожить на месте или в другом приемлемом месте совместно и по согласованию с Ираномуточнил Трамп
Он заявил, что Тегерану необходимо подписать отказ от разработки ядерного оружия.