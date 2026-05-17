Постпред РФ в Вене Ульянов заявил о стратегических ошибках США и Израиля Ульянов: США и Израиль покажут неумение извлекать уроки при новых атаках по ИРИ

Москва17 мая Вести.Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что возможное возобновление ударов США и Израиля по Ирану станет свидетельством неспособности сторон извлекать уроки из прежних стратегических ошибок.

Ранее появились сообщения о том, что США и Израиль могут в ближайшие дни или даже часы возобновить военную операцию против Ирана.

Если это так, то это означает полную неспособность Вашингтона и Западного Иерусалима извлекать уроки из своих ранее совершенных стратегических ошибок написал Ульянов в своем Telegram-канале

Вооруженный конфликт США и Израиля с Ираном начался 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

В прошлом месяце Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, но до сих пор не могут выработать постоянный мирный договор. Иран и США отклоняют предложения друг друга.