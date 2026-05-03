Конгрессмен Лью: США нужна новая стратегия обороны против РФ и Китая

Конгрессмен: РФ и Китай могут стереть военные базы США в порошок Конгрессмен Лью: США нужна новая стратегия обороны против РФ и Китая

Москва3 мая Вести.Россия и Китай могут "стереть в порошок" базы США, поэтому нужна новая стратегия обороны, заявил конгрессмен, представитель Демократической партии Тед Лью в сети микроблогов X.

Конгрессмен отметил, что США после войны в Иране должны сделать выводы о своей оборонной стратегии.

Нам нужна новая стратегия обороны против России и КНР. Если Иран… может значительно повредить американские базы, значит, Китай или Россия могут стереть их в порошок написал Лью в X



Он добавил, что Вашингтон в случае конфликта с Москвой и Пекином может исчерпать свои боевые запасы.

Ранее телеканал CNN выяснил, что иранские удары разрушили большинство американских военных баз на Ближнем Востоке, сейчас они непригодны для использования.