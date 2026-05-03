Москва3 маяВести.Россия и Китай могут "стереть в порошок" базы США, поэтому нужна новая стратегия обороны, заявил конгрессмен, представитель Демократической партии Тед Лью в сети микроблогов X.
Конгрессмен отметил, что США после войны в Иране должны сделать выводы о своей оборонной стратегии.
Нам нужна новая стратегия обороны против России и КНР. Если Иран… может значительно повредить американские базы, значит, Китай или Россия могут стереть их в порошокнаписал Лью в X
Он добавил, что Вашингтон в случае конфликта с Москвой и Пекином может исчерпать свои боевые запасы.
Ранее телеканал CNN выяснил, что иранские удары разрушили большинство американских военных баз на Ближнем Востоке, сейчас они непригодны для использования.