В США боятся реакции России и КНР на истощение запасов оружия NYT: в США обеспокоены истощением запасов вооружений

Москва9 авг Вести.Сокращение американских запасов оружия на фоне иранского конфликта могут подтолкнуть Россию и Китай к более решительным действиям в случае потенциального противостояния с США, пишет газета The New York TImes (NYT).

Эксперты заявили, что стремительное сокращение поставок зенитных ракет и другого критически важного вооружения в Европе и Азии не только делает американские вооруженные силы менее оснащенными, но и может придать уверенности России и Китаю, если они задумаются о потенциальном конфликте с Соединенными Штатами говорится в публикации

Издание утверждает, что массированное использование ракет и переброска военных кораблей, авиации и подразделений ПВО на Ближний Восток ослабили военное присутствие США в других регионах. Кроме того, нехватка боеприпасов уже привела к задержкам поставок оружия американским союзникам в Европе и Азии, а также Украине.

По мнению старшего научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Тома Карако, сокращение арсеналов способно скорректировать стратегические планы Москвы и Пекина. Как отметил эксперт, на пополнение запасов потребуются годы, и в этот период вероятные противники могут пересмотреть свои представления о военной мощи Соединенных Штатов.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что на совещании в Кэмп-Дэвиде президент США Дональд Трамп потребовал от министра обороны Пита Хегсета ответить на вопросы о ракетном дефиците. Трамп, как отмечалось, был уверен, что проблема с боеприпасами уже закрыта, и поэтому испытал сильное разочарование, когда узнал о нехватке управляемых ракет дальнего радиуса действия и зенитных перехватчиков