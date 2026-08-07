WSJ: Трампу не дают покоя публикации СМИ об истощении арсеналов Пентагона WSJ: Трампа "сводят с ума" публикации СМИ об истощении запасов боеприпасов США

Москва7 авг Вести.Публикация в СМИ негативной информации об истощении американских запасов боеприпасов из-за военной операции против Ирана "сводят с ума" американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, утечки в СМИ не дают Трампу покоя уже несколько недель, а негативные заголовки "сводят его с ума". Трамп опасается, что публикации о проблемах с боеприпасами могут придать уверенности Тегерану и ослабить позиции Вашингтона.

Он недоволен динамикой этого противостояния, так как не видит эффективных способов заставить Иран отказаться от ядерной программы и добиться завершения военных действий в целом, пояснили источники издания.

Трамп, как отмечает The Wall Street Journal, отдал распоряжение начать новое внутреннее расследование обстоятельств утечек.

Ранее в публикации The Washington Post сообщалось, что глава Белого дома в ходе встречи кабинета министров в Кэмп-Дэвиде потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за нехватки ракет. Отмечалось, что Трамп считал проблему с боеприпасами решенной, и был неприятно удивлен, когда узнал о дефиците управляемых ракет большой дальности и зенитных ракет-перехватчиков.