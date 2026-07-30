NBC: в администрации Трампа нет консенсуса по стратегии в отношении Ирана NBC: Вашингтон не может выработать единую стратегию в отношении Тегерана

Москва30 июл Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп недоволен тем, что американские чиновники не могут выработать единую стратегию в отношении Ирана. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

Спустя столько времени единства так и нет сказал телеканалу неназванный американский чиновник

NBC News отмечает, что на прошлой неделе во время встречи с высокопоставленными чиновниками Дональд Трамп потерял самообладание и использовал ненормативную лексику. За внешней уверенностью вашингтонской администрации скрывается общее разочарование — ситуацией недовольны и президент, и его ближайшее окружение.

Трамп раздражен. Думаю, он не предполагал, что будет так сложно склонить иранцев к сделке. [У него] не было реальной стратегии относительно длительности [военных действий] и того, что необходимо сделать для их завершения. Он не планировал, что это будет длительная война приводит NBC News слова источника из ближайшего окружения американского президента

В публикации отмечается, что американские военные готовятся к возобновлению масштабных боевых действий в отсутствие четких указаний. По мнению одного из собеседников телеканала, США действительно одержали ряд тактических побед, однако без ясных ориентиров и понимания, куда все это ведет, Вашингтону грозит стратегическое поражение.

Ранее издание The Economist написало о том, что на данный момент у Вашингтона есть три варианта дальнейшей эскалации иранского конфликта. Первый вариант - это расширение атак по иранской критической инфраструктуре, второй - удары по ядерным объектам. Третьим и наиболее "маловероятным" вариантом издание назвало наземную операцию.