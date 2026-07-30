Москва30 июлВести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп недоволен тем, что американские чиновники не могут выработать единую стратегию в отношении Ирана. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на осведомленные источники.
Спустя столько времени единства так и нетсказал телеканалу неназванный американский чиновник
NBC News отмечает, что на прошлой неделе во время встречи с высокопоставленными чиновниками Дональд Трамп потерял самообладание и использовал ненормативную лексику. За внешней уверенностью вашингтонской администрации скрывается общее разочарование — ситуацией недовольны и президент, и его ближайшее окружение.
Трамп раздражен. Думаю, он не предполагал, что будет так сложно склонить иранцев к сделке. [У него] не было реальной стратегии относительно длительности [военных действий] и того, что необходимо сделать для их завершения. Он не планировал, что это будет длительная войнаприводит NBC News слова источника из ближайшего окружения американского президента
В публикации отмечается, что американские военные готовятся к возобновлению масштабных боевых действий в отсутствие четких указаний. По мнению одного из собеседников телеканала, США действительно одержали ряд тактических побед, однако без ясных ориентиров и понимания, куда все это ведет, Вашингтону грозит стратегическое поражение.
Ранее издание The Economist написало о том, что на данный момент у Вашингтона есть три варианта дальнейшей эскалации иранского конфликта. Первый вариант - это расширение атак по иранской критической инфраструктуре, второй - удары по ядерным объектам. Третьим и наиболее "маловероятным" вариантом издание назвало наземную операцию.