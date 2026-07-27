Economist: наземная операция США против Ирана все еще маловероятна

Наземная операция США против Ирана остается маловероятной Economist: наземная операция США против Ирана все еще маловероятна

Москва27 июл Вести.Наземная операция США в Иране все еще остается маловероятной, пишет газета Economist.

По мнению издания, на данный момент у Вашингтона есть три варианта дальнейшей эскалации иранского конфликта - расширение атак по иранской критической инфраструктуре, удары по ядерным объектам и наземная операция​​​.

В реальности наземная война остается маловероятной говорится в публикации

Economist указывает, что взятие под контроль иранского острова Харк может сделать американские войска уязвимыми, в то время как наземные операции против иранских ядерных объектов несут "значительные" риски.

8 июля вооруженные силы США возобновили военные действия против Ирана. В Вашингтоне заявили, что это предпринято в ответ на агрессивные действия Исламской Республики против гражданских судов в Ормузском проливе. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по американским объектам в ряде ближневосточных стран. Также Тегеран пригрозил расширить географию конфликта и применить новые стратегии ведения боевых действий, если США решат продолжить войну.