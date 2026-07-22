Без наземной операции: конфликт на Ближнем Востоке грозит стать ядерным Политолог Селенте исключил вторжение США в Иран, но допустил ядерный конфликт

Москва22 июл Вести.Возможность проведения США сухопутной операции на Ближнем Востоке исключена, при этом существует риск перерастания вооруженного конфликта в ядерный. Такое мнение в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову выразил главный редактор журнала Trends Journal Джеральд Селенте.

По его мнению, наземная военная операция в Иране представляется нецелесообразной и практически невыполнимой из-за высокого риска уничтожения контингента США. При этом эксперт не исключает применение ядерного оружия.

Никаких ботинок на земле. Наземная операция невозможна. Если США отправят войска в Иран, их там сметут. Не будет никакой наземной операции. И поэтому больше всего я опасаюсь ядерной войны. У Израиля есть от 90 до 400 боеголовок и такой протокол, который называется "Самсон". Согласно которому, если Израиль проигрывает в войне, он применяет ядерное оружие. США тоже применят заявил Селенте

Ранее генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил, что Израиль способен применить ядерное оружие в конфликте с Ираном. По его словам, вероятность применения ядерного оружия в конфликте на Ближнем Востоке возрастает.