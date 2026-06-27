FP: операция против Ирана завершилась для США по худшему сценарию

В США заявили, что операция против Ирана закончилась наихудшим образом FP: операция против Ирана завершилась для США по худшему сценарию

Москва27 июн Вести.Попытки США провести операцию против Ирана и расширить военное присутствие на Ближнем Востоке закончились для Вашингтона по худшему сценарию, пишет журнал Foreign Policy.

Как отметил автор статьи, аналитик Джон Хоффман, американская операция против Ирана спровоцировала самый опасный сценарий мирового нефтяного кризиса.

Беспрецедентные перебои с поставками нефти на рынки стали прямым результатом решения США атаковать Иран, указал он.

Война с Ираном подчеркнула простую реальность: расширение военного присутствия США на Ближнем Востоке контрпродуктивно… Затраты на проведение такого курса существенно перевешивают все возможные выгоды отметил аналитик

По его мнению, вместо восстановления военных баз Вашингтону следует покинуть Ближний Восток и взять на вооружение стратегию балансирования.

Ранее газета The Financial Times назвала меморандум США и Ирана "стратегической катастрофой" для Израиля.