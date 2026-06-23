FT назвала меморандум США и Ирана "стратегической катастрофой" для Израиля FT: меморандум США и Ирана является стратегической катастрофой для Израиля

Москва23 июн Вести.Меморандум между США и Ираном сочли в Тель-Авиве "стратегической катастрофой" для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщила Financial Times, ссылаясь на источники.

Трудно переоценить, насколько это была стратегическая катастрофа. По сравнению с периодом до войны "сегодня ситуация, безусловно, хуже", тем более что "мы больше не действуем в полном согласии с США, как раньше" приводятся в статье слова бывшего израильского чиновника

Одной из причин жесткой реакции с израильской стороны на меморандум США и Ирана стало то, что в документ не был включен ряд ключевых требований Израиля. Речь, в частности, идет об ограничениях на иранскую ракетную программу, а также о вопросах поддержки Тегераном союзных вооруженных группировок.

При этом, по данным журналистов, реакция Тель-Авива вызвала раздражение в Вашингтоне. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс призвал Израиль учитывать политическую реальность.

Также, по данным газеты, экс-посол Штатов в Израиле Дэн Шапиро заявил, что президент США Дональд Трамп и израильский премьер переоценили свои возможности и упустили более выгодную стратегическую позицию.

Текущая дипломатическая динамика, как считает политтехнолог Надав Штраухлер, может пошатнуть позиции Нетаньяху на фоне приближающихся выборов, которые намечены на осень.

18 июня Иран и США утвердили меморандум о взаимопонимании, который подписали обе стороны. Позже телеканал CNN опубликовал документ, состоящий из 14 пунктов.

Позже Вэнс сообщил, что технические переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжатся в ближайшие дни и недели