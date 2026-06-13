Москва13 июнВести.Достигнутое США и Ираном соглашение стало горькой пилюлей и ударом по премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, пишет американское издание Axios.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что власти Ирана одобрили заключение сделки, она будет подписана в ближайшее время.
Отмечается, что новость от Трампа оказалась неприятной для израильского премьера и застала его врасплох. Начиная конфликт, израильский премьер надеялся на смену режима в Иране.
Когда Нетаньяху начал войну на стороне Трампа, он не представлял себе такой финалпишет издание
Как рассказал газете американский чиновник, Нетаньяху в ходе разговора с Трампом, "похоже, понял, что не может помешать… подписать этот документ".
Израильские чиновники отнеслись к сделке Трампа "крайне скептически", но не стали ее критиковать публично. Израиль опасается, что Тегеран сможет стабилизировать внутреннюю ситуацию за счет продажи нефти, затянет ядерные переговоры и не пойдет на реальные уступки.
Также в Израиле считают, что сделка может ограничить свободу действий еврейского государства в Ливане против "Хезболлы".
Ранее издание Axios уже отмечало, что Нетаньяху заранее не предупредили о прогрессе США в переговорах с Ираном.