Axios: Нетаньяху не уверен в возможности заключения сделки между США и Ираном

Axios: Нетаньяху скептически оценивает шансы на заключение сделки США с Ираном Axios: Нетаньяху не уверен в возможности заключения сделки между США и Ираном

Москва30 июл Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с американским лидером Дональдом Трампом выразил сомнения по поводу возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

В публикации сообщается, что 28 июля Нетаньяху и Трамп обсудили перспективы заключения сделки с Ираном, а также возможность продолжения американской морской блокады, и перехода к масштабным военным действиям против исламской республики.

Нетаньяху сказал Трампу, что он скептически относится к возможности заключения соглашения с иранцами пишет Axios

Израильский лидер заявил Трампу, что иранский режим в основном пытается использовать единственный оставшийся у него рычаг - Ормузский пролив - чтобы заставить США пойти на уступки. Нетаньяху также напомнил американскому президенту, что есть способы продолжать усиливать давление на экономику Ирана.

Кроме того, по сведениям источников портала, премьер-министр Израиля отверг возможность вывода своих войск из буферной зоны на юге Сирии. Он также рассказал главе Белого дома, что планирует в течение 10 лет сократить до нулевых показателей объемы американской помощи Израилю.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал встречу с Трампом как одну из самых лучших. В интервью Fox News израильский лидер отметил, что отношения между Тель-Авивом и Вашингтоном прочны, как "гранитная стена". В то же время издание The Wall Street Journal отметило, что влияние Нетаньяху на Трампа снизилось на фоне иранского конфликта.